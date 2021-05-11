بنك البركة مصر يحقق 269.3 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لبنك البركة مصر خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 269.319 مليون جنيه مقابل 264.240 مليون جنيه بالربع المقارن.

وصعد صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 636.435 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 562.184 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 1.802.690 مليار جنيه مقابل 1.984.101 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وانخفضت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال الربع الأول إلى 1.166.255 مليار جنيه مقابل 1.421.916 مليار جنيه بالربع المناظر.

وتراجع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال نفس الفترة إلى 58.496 مليون جنيه مقابل 63.668 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، صعدت أرباح بنك البركة مصر إلى 268.089 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 260.391 مليون جنيه بالربع المقارن.

وارتفع صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 633.183 مليون جنيه مقابل 557.632 مليون جنيه بالفترة المماثلة.