بنك saib يحقق أرباحا بقيمة 5.3 مليون دولار الربع الأول

رنا ممدوح _ حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 5.251 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.115 مليون دولار بالربع المقارن.

بينما تراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 97.566 مليون دولار بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 111.661 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 21% لتصل إلى 64.425 مليون دولار مقابل 81.056 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وارتفع هامش الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 33.141 مليون دولار مقابل 30.605 مليون دولار بالربع المقارن.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح السنة 0.35 دولار مقابل 0.27 دولار بالفترة المناظرة.