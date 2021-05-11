إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021

وكالات – خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 5.42 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير شهري، رفعت الوكالة الحكومية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 3.73 مليون برميل يوميا.