- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات – خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 5.42 مليون برميل يوميا.
وفي تقرير شهري، رفعت الوكالة الحكومية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 3.73 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.