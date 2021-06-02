مال وأعمال

الحكومة توافق على مشاريع قوانين جديدة للبحث عن المواد البترولية

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وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع بعض الجهات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “إنرجين إيجيبت ليمتد”؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل.

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ويختص مشروع القانون الثاني بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة “سي دراجون انيرجي نايل. بي. في وشركة “إي بي آر ساوث دسوق ليمتد”؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ من أجل البحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع –1) بدلتا النيل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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