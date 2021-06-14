مستشار وزيرة البيئة: ندرس منح حوافز للمستثمرين العاملين في مجال تدوير المخلفات

إسلام فضل – قال إيهاب طارق، المستشار القانوني لوزيرة البيئة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البيئة الجديد ستصدر خلال شهر ونصف أو شهرين.

واضاف طارق، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن اللائحة التنفيذية ستكون مفسرة للقانون عبر التصنيف النوعي للمخلفات بجميع أنواعه سواء إلكترونية أو زراعية أو صناعية، وتحديدا الجهات التنفيذية المنظمة لعمل كل قطاع فضلا عن وضع حوافز لجميع الشركات العاملة في المجال سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة منح حوافز للمستثمرين العاملين في مجال تدوير المخلفات، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، مثل إلاعفاء من سداد رسوم التقييم البيئي، فضلا عن تقديم حوافز ودعم بيئي للشركات.

وأوضح أنه سيجري الإعلان عن أفضل 10 شركات سنويا ملتزمة بتطبيق المعايير البيئية علاوة على وضع العلامة الخضراء على منتجات تلك الشركات مما يساهم في زيادة تسويقها.