إم جي ديفيلوبمنتس تطرح المرحلة الرابعة من بلو بلو السخنة باستثمارات 500 مليون جنيه

دوت الخليج – أعلنت شركة إم جي ديفيلوبمنتس المالكة لمنتجع بلو بلو السخنة، عن طرح المرحلة الرابعة تحت اسم نيفي (Navy) باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، بعد تسليم الثلاث مراحل السابقة.

وفي بيان للشركة، قال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة إم جي ديفيلوبمنتس، إن طرح المرحلة Navy من مشروع بلو بلو يأتي استكمالا للمشروع والذي بلغ نسبة التنفيذ به 80% وتم تسليم المراحل السابقة.

وأضاف أنه سيتم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري طرح المول التجاري فى المنتجع للإيجار، والذي يقام على دور واحد “ستريب مول” وتبلغ مساحته 2500 متر باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه.