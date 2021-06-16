الخزانة الأمريكية: الأجانب اشتروا أذون وسندات بقيمة 49.57 مليار دولار في أبريل

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وكالات – أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء أن المستثمرين الأجانب واصلوا شراء أذون وسندات خزانة للشهر الثاني على التوالي في أبريل.
وأشارت البيانات إلى أن الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 49.57 مليار دولار في أبريل، بعد أن ضخوا تدفقات قياسية بلغت 118.87 مليار دولار في مارس.
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