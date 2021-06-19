مال وأعمال

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى مستقرة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى “مستقرة” من “سلبية يوم الجمعة، قائلة إن النتائج على صعيد الاقتصاد الكلي وسوق العمل والمالية منذ بداية 2021 تظهر أن الاقتصاد والمالية العامة أكثر متانة في مواجهة تأثير صدمة الجائحة.

وقالت فيتش “كان طرح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة سريعا… مما قد يحد من تأثير حالات الإصابة على طاقة الرعاية الصحية ويدعم المتانة الاقتصادية أمام التطورات الجارية فيما يتعلق بالجائجة”.

CSR_2021

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للبلاد عند “AA-“.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى مستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا