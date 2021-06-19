فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى مستقرة

_ رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى “مستقرة” من “سلبية يوم الجمعة، قائلة إن النتائج على صعيد الاقتصاد الكلي وسوق العمل والمالية منذ بداية 2021 تظهر أن الاقتصاد والمالية العامة أكثر متانة في مواجهة تأثير صدمة الجائحة.

وقالت فيتش “كان طرح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة سريعا… مما قد يحد من تأثير حالات الإصابة على طاقة الرعاية الصحية ويدعم المتانة الاقتصادية أمام التطورات الجارية فيما يتعلق بالجائجة”.

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للبلاد عند “AA-“.