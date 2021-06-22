السودان يطلب من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لبحث ملف سد النهضة

وكالات – أفاد بيان حكومي بأن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي ، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق بعثت برسالة إلى رئيس المجلس تحثه فيها على دعوة إثيوبيا “للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي”.