مال وأعمال

تكليف وزير المالية السعودي بإصدار تراخيص البنك الرقمي وSTC تحت التأسيس

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دوت الخليج – كلف مجلس الوزراء السعودي، وزير المالية، بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك STC ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس.

وأفاد مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن القرار يأتي وفقاً للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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