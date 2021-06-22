- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – كلف مجلس الوزراء السعودي، وزير المالية، بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك STC ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن القرار يأتي وفقاً للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكليف وزير المالية السعودي بإصدار تراخيص البنك الرقمي وSTC تحت التأسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.