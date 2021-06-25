شركة EV للخدمات البترولية ومصر للبترول يوقعان عقد لخلط وتعبئة الزيوت

إسلام فضل _ وقعت شركة “EV” للخدمات البترولية – إحدى شركات مجموعة أبو غالي موتورز- وكيل شركة بتروناس العالمية في مصر عقد خلط وتعبئة مع شركة مصر للبترول، أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية.

وأوضحت الشركة في بيان صادر يوم الخميس أن ذلك التوقيع بهدف خلط وتعبئة الزيوت في مجمع شركة مصر للبترول بالإسكندرية الذي يُعد أكبر مجمعات خلط الزيوت بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في حضور كلاً من ماهر أبو غالي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات مجموعة أبو غالي موتورز، النائب المهندس محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة لمجموعة شركات أبو غالي موتورز، المهندس محمد مراد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة “EV” للخدمات البترولية، المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، المهندس محمد سعد، مدير عام العمليات، المهندس مدحت رشدي، مدير عام السوق الداخلي، ومديري عموم شركة مصر للبترول فضلاً عن عدد من المديرين التنفيذين بمجموعة أبو غالي موتورز.

و قال المهندس محمد مراد، إننا نتطلع إلى تقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة من الزيوت تغطي وتناسب كافة احتياجات المستهلك المصري وبأفضل الأسعار.

وتابع، تعد شركة بتروناس إحدى أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا الزيوت عالية الجودة التي تتبني خططًا طموحة للنمو في السوق المصري نظراً لأهميته والصحوة الاقتصادية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة مع إيجابية التوقعات في النمو للسنوات القادمة.

وأوضح، أن توقيع العقد مع شركة مصر للبترول يأتي في أطار توجهات الدولة التي تستهدف تطوير الصناعة المحلية وتقديم قيمة مضافة وخلق فرصة عمل للشباب ونقل تكنولوجيا متطورة دون الاعتماد علي الاستيراد مما يوفر العملة الصعبة.”

من جانبه أكد المهندس محمد شعبان، أن شركة مصر للبترول تمتلك أكبر مجمع خلط للزيوت والشحوم في الشرق الأوسط بمعدل إنتاج سنوي حوالي 120 ألف طن.

وأضاف، سنعمل مع شركة “EV” للخدمات البترولية على إنتاج ما يقرب من 20 نوع عالي الجودة من الزيوت تغطي جميع أنواع السيارات سواء الملاكي، التجارية أو المحركات المائية والصناعية.

الجدير بالذكر أن العقد يشمل تقديم شركة “EV” للخدمات البترولية المواد والتكنولوجيا المتطورة التي تساعد شركة مصر للبترول في خلط وتعبئة منتجات الزيوت طبقا لمواصفات بتروناس العالمية.