معنويات المستهلكين في ألمانيا تنتعش بعد رفع إجراءات العزل العام

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– أظهر مسح اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع مع الاقتراب من يوليو تموز إذ أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلا ويرغبون في الشراء بعد أن رفع أكبر اقتصاد في أوروبا إجراءات العزل العام في ظل انخفاض كبير في الإصابات بفيروس كورونا.
وقال معهد جي.إف.كيه إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -0.3 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي ويرتفع عن قراءة معدلة -6.9 نقطة في الشهر السابق.
وتفوق القراءة توقعات لزيادة أقل إلى -4.0 نقطة.
وزاد تفاؤل المستهلكين بكثير تجاه دخلهم الشخصي وكذلك التطور الاقتصادي بصفة عامة. وبلغت توقعات المتسوقين للاقتصاد أعلى مستوياتها في عشر سنوات لتبلغ 58.4 نقطة.
لكن ميل الألمان للشراء زاد بوتيرة متواضعة فحسب.
قال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى جي.إف.كيه في بيان “على الرغم من فتح أو سحب القيود، فإن عددا من الصناعات -على الأخص في قطاع الخدمات- ما زال مقيدا بشدة.
“يجعل هذا حدوث تعاف ملحوظ في الاستهلاك الخاص في النصف الثاني من 2021 أكثر ترجيحا”.
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