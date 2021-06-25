مال وأعمال

توقعات الصادرات الألمانية تبلغ أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات

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وكالات _ أعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن التوقعات بين المصدرين الألمان وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن، وذلك بناء على مسح لقطاع التصدير في ألمانيا.

وارتفع مؤشر توقعات الصادرات للمعهد المرموق، حسبما أعلن اليوم الجمعة في مقره بمدينة ميونخ، إلى 26 نقطة في يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير عام 2011 . وعزا المعهد الارتفاع إلى آثار اللحاق بالركب بعد الإغلاق الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

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وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر هذا الشهر بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بمايو الماضي. وكان المؤشر في نطاق السالب في يونيو عام 2020 .

وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: “تتطلع جميع القطاعات تقريبا إلى زيادة الصادرات”، مشيرا إلى قطاع السيارات ومنتجي المواد الغذائية، حيث تعافت التوقعات من انخفاض في الشهر الماضي.

وذكر فوست أن قطاعي الهندسة الكهربائية وصناعة الآلات واصلا التفاؤل بشأن الصادرات، مضيفا أن قطاع تصنيع الملابس كان الاستثناء السلبي الوحيد هذا الشهر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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