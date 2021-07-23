الأسهم الأوروبية تسجل ذرى جديدة بفضل صعود شركات صناعة السيارات وتقارير الأرباح

_ أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق إذ فاق التفاؤل بشأن موسم الأرباح وتعهد البنك المركزي المصري الأوروبي باستمرار الدعم النقدي المخاطر من ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 461.75 نقطة وسجل زيادة أسبوعية 1.5 بالمئة هي أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل مايو .

وتصدرت شركات صناعة السيارات قائمة الرابحين ليرتفع مؤشرها 2.5 بالمئة.

وربح سهم دايملر المصنعة لسيارات مرسيدس-بنز 5.5 بالمئة بعد أن رفعت كيبلر شيفرو توصيتها للسهم إلى “شراء”، قائلة إن نموها لا ينعكس على نحو مناسب في سعر السهم.

وقفز سهم فاليو الفرنسية لصناعة مكونات السيارات ستة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ومبيعات أعلى للنصف الأول، وقالت إنها تتوقع انحسار نقص الرقائق.

وزادت أسهم نظيرتيها فوريسيو وكونتيننتال ايه.جي أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.

وضربت موجة بيع الأسواق المالية يوم الاثنين إذ تنامى قلق المستثمرين من أن تلحق السلالة المتحورة دلتا السريعة الانتشار من فيروس كورونا الضرر بتعافي الاقتصاد العالمي.

لكن تقارير قوية للأرباح وتعهد البنك المركزي المصري الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لفترة أطول دفع المؤشر القياسي ستوكس 600 للارتفاع كل يوم منذ ذلك الحين.

وارتفع سهم داسو للطيران المصنعة لطائرات الرافال 4.5 بالمئة بفضل الإعلان عن مبيعات وأرباح أعلى للنصف الأول، بينما صعد سهم فودافون البريطانية 2.4 بالمئة بعد إيرادات لقطاع الخدمات تفوق التوقعات.

وبلغ سهم شركة توريد معدات صناعة الرقائق إيه.إس.إم.إل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا إذ حفزت توقعات قوية للأرباح هذا الأسبوع شركات الوساطة على رفع السعر المستهدف للسهم.

ونزل سهم دانسكه بنك 4.3 بالمئة بسبب العائد على حقوق الملكية الذي جاء مخيبا للآمال في الربع الأول، بينما هوى سهم شركة الطاقة الشمسية النرويجية سكاتك 16.2 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح أساسية أقل من التوقعات.