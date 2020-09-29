مالية الشيوخ تستعرض التجهيزات النهائية بمقر المجلس

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عثمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية، فضلاً عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.





واستعرضت اللجنة، بحسب بيان صادر اليوم، فى مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده، كما استعرضت مدى توافر وكفاية الاعتمادات المالية لمجلس الشيوخ. كما استعرضت سبل التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ فى شأن إدارة الخدمات المشتركة بين المجلسين وأوجه الاستفادة من هذه الخدمات. وفى ختام الاجتماع، وجه وزير شؤون المجالس النيابية، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية، على جهودهم المبذولة فى سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.

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