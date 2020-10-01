افتتاح أعمال تطوير مستشفى برج العرب المركزى فى الإسكندرية

شارك فى الافتتاح كل من محسن بطيشة، رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، والدكتور محمد زيدان، رئيس لجنة الصحة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وقيادات مديرية الصحة بالإسكندرية.

ومن جانبه، صرح الدكتور شيت سيد، مدير المستشفى، بأن أعمال تطوير القسم الداخلى تمت على مرحلتين شملت البنية الأساسية وذلك بتبرع من شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأشار إلى أن مجلس أمناء مدينة برج العرب وفر 40 سريرا جديدا، لتحل محل الأسرة القديمة المتهالكة، موضحا أنه جارى توفير مستلزماتها من مراتب ومفروشات.

وأضاف "شيت" أنه جرى مد شبكة الغازات لتشمل كل غرف القسم الداخلى والاستقبال وقسم الكلى من ميزانية الدولة، فضلا عن تطوير قسم الاستقبال وزيادة مساحته، ليصبح مطابقا لمعايير الجودة.

وأوضح مدير مستشفى برج العرب، أنه جرى إضافة خدمات طبية جديدة للمستشفى خلال العام الماضى، وتطوير الخدمات القائمة منها إدخال رسم المخ والعصب وتطوير قسم الكلى وزيادة عدد ماكينات الغسيل من 18 ماكينة إلى 33 ماكينة غسيل كلوى.