أسقف البحر الأحمر يزور إدارة الطب البيطرى

قام الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر يرافقه القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بالكنيسة اليوم بزيارة لإدارة الطب البيطرى بالبحر الأحمر، وكان فى استقباله الدكتور فتحى سلمى مدير إدارة الطب البيطرى بالبحر الأحمر.





وقدم الأنبا إيلاريون الشكر للدكتور فتحى سلمى، والأطباء والأطقم المساعدة على جهودهم العظيمة فى تعقيم دور العبادة فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة. ويأتى هذا اللقاء فى إطار التنسيق المستمر بين المطرانية والموسسات الحكومية التى تهدف إلى خدمة المجتمع ككل. هذا وقد اتفق نيافة الأنبا إيلاريون والدكتور فتحى سلمى على مبادرة تعقيم المدارس، قبل بداية العام الدراسى وكان اللقاء مثمرا.

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