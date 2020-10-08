كيفية الاستعلام برقم الطلب في تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة لصرف المنحة

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام برقم الطلب في تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة: منذ أيام قليلة تم إطلاق رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة المتضررة بالقوى العاملة المصرية، وذلك لمن تم صرف المنحة لهم في الدفعات الأولى في الشهور السابقة، حيث أن الرئاسة قامت بمد فترة جديدة في صرف منحة ال 500 جنيه كمرحلة رابعة ومرحلة خامسة ومرحلة سادسة، حيث أنه سيتم بدء الصرف من شهر اكتوبر حتى نهاية العام حسب الرسائل التي سيتم إرسالها للمستفيدين، وذلك بعد تحديث بيانات جميع العمالة الغير منتظمة، وذلك من يوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15، وسيكون الاستعلام برقم الطلب للعمالة، فما هو رقم الطلب وطريقة الاستعلام برقم الطلب.

كيفية الاستعلام برقم الطلب في تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة وكيف أحصل على رقم الطلب

طريقة الاستعلام برقم الطلب لصرف منحة ال 500 جنيه للمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بعد تحديث البيانات، وهو أنه بعد أن تم إرسال رسائل للمستحقين للمنحة بتحديث بياناتهم على موقع القوى العاملة المصرية http://Www.manpower.gov.eg، أو موقع http://Www.labour.idsc.gov.eg، سيقوم المستفيد بفتح الموقع وتحديث بيانته من خلالهما، كما وضحت ذلك وزارة القوى العاملة طريقة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالقوى، ثم بعد أن اطلعت على طريقة التحديث والتسجيل لبياناتك، من خلال ذلك سيظهر لك رقم الطلب بعد انتهاء التسجيل من بياناتك وتقوم بالاحتفاظ به.

ماهو رقم طلب استعلام العمالة الغير منتظمة لتحديث البيانات بالقوى العاملة لصرف منحة ال 500 جنيه

رقم الطلب هو الذي يعطيه لك الموقع بعد انتهاءك من التسجيل هكذا:

ومن خلال هذه الرقم تستطيع تحديد موقف حالتك من صرف المنحة بعد انتهاء التسجيل على الموقع في مدة أقصاها من يوم 8 إلى يوم 15 اكتوبر لسنة 2020، حيث تقوم بالدخول على موقع الاستعلام عن طلب تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وستظهر لك هذه الصفحة:

ستكتب رقمك القومي الذي قمت بالتسجيل به، ثم رقم الطلب، وقد شرحنا كيفية وجود رقم الطلب بالأعلى، وتكتب رقم التليفون، ثم تضغط بحث وانتظر الإجابة، والبحث عن موقف طلب سيكون بعد انتهاء التسجيل ودراسة حالة جميع المستفيدين.

هل يتم كتابة اسم الزوجة في خانة تحديث البيانات والتأمينات والوظيفة في تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة

في تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة تظهر خانة الحالة الاجتماعية، وعند اختيار متزوج ستظهر خانات أخرى بها كتابة اسم الزوجة والأولاد، وعلى المستفيد تسجيل اسم زوجته وأولاده إن وجد، وفي خانة التأمينات إن لم يكن المستفيد لديه تأمينات أو غير مؤمن عليه سيختار أخرى في خانة التأمينات، وفي حالة عدم وجود وظيفة يختار أخرى، وإن كان لديه مهنة أو صنعة يختارها، وفي خانة الموقع الالكتروني ليس اجباري كتابته طالما لم يوجد معك موقع، وإن كنت ترغب في التدريب بالقوى العاملة بإحدى المهنة اضغط أمام أرغب في التدريب علامة صح، ثم اختار القسم الذي تريد التدريب به، وتأكد من كتابة بياناتك صحيحة وبدقة تامة.