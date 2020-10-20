فيديو لـ شاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم يثير غضيًا عارمًا في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - استشاط رواد منصات التواصل الإجتماعي في مصر غضبًا عقب نشر مقطع فيديو لشاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم، وانتشرت حملة واسعة من الانتقادات، وطالب نشطاء القوى الأمنية بسرعة القبض على الشاب ومحاكمته أمام القضاء، حيث يرى البعض أن الشاب لم يكتفِ في مقطع الفيديو على السخرية من إذاعة القرآن الكريم وحسب بل تطاول على اسم الرسول والصحابة، حيث قال ناشط الذي يدعى محمد عباس :“أطالب بتقديم بلاغ إلى النائب العام معالي المستشار حمادة الصاوى، ضد هذا الحقير الجاهل، الذى يظهر فى هذا المقطع المصور“.

شاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم

ردود فعل غاضبة

وكان مقطع الفيديو قد أثار ردود فعل غاضبة بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أضاف الناشط عباس بقوله: ” ما يدور فى هذا المقطع المصور ليس فقط الإهانة لإذاعة القرآن الكريم، ورؤسائها والعاملين فيها، ولكن السخرية منها قد طالت المحتوى نفسه ليصل به حد القذارة والوقاحة إلى أن يذكر سيد البشر أجمعين سيدنا رسول الله، والصحابة بطريقة ساخرة استفزت مشاعرنا جميعا، وأطالب من المسؤولين فى البلد عدم ترك هذا الجاهل ابن الجاهل، وكل من يستمعون إليه ويسخرون عن جهل وتفاهه وإزدراء للأديان وهى جريمة يعاقب عليها القانون“.

وفيما علق ناشط آخر ويدعى أحمد عاشور بالقول: ”إهانة كبيرة وسخرية من إذاعة القرآن الكريم، من واحد همجي وشوية قاذرات بتضحك، نفسي أفهم إي المضحك ف كدة، لو اكتفينا بقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل على كلام هذا السفيه، إذاً فإننا نعطى الفرصة لغيره للهجوم الضديد على طريقة قراءة القرءان، لابد من رجال قانون يلاحقون هذا السفيه ليكون عبرة لغيره“.

أبرز التعليقات الغاضبة من فيديو شاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم

وفيما يلي رصدنا أبرز التعليقات على الفيديو وردود الفعل الغاضبة:

قال ناشط: ”أقذر شخص على مستوى الأرض يسخر من إذاعة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وعقب الناشط هشام حبيشة بقوله: ”هي التريقة على إذاعة القرأن الكريم بقت عادي كده، الشيوخ والعلماء الأفاضل بقوا سخرية على لسان الاشكال دي، بلاغ للقائمين على الدولة هل ده يرضيكم؛ الشخص ده لازم يتحاسب حساب عسير، الشخص ده عمل فيديو مسيء لإذاعة القرآن الكريم الهدف منه الحصول على أعلى المشاهدات ياريت كلنا نشير الفيديو عشان الشخص ده لازم يتحاسب“.

وكتب الناشط حسام محي: ”فى الحقيقة اللى بتقدمه ده اسمه استهزاء ملوش أى علاقة بالضحك فمن أنت حتى تسخر من إذاعة القرآن الكريم، التى علمت الناس أمور دينهم ودنياهم ومازالت.. أنا في بيتى إذاعة القران شغالة ٢٤ ساعة لو حد شد فيشة الراديو بالخطأ بعتقد أن النور قطع“.

وقال الناشط محمد راشد متسائلًا حول الفيديو لـ شاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم : ”هل أصبحت إذاعة القرآن الكريم أيضاً مادة للسخرية، عايزين تضيعوا هيبة الحاجة الحلوة الوحيدة اللي لسه باقية ؟!“.

وفيما طالبت صفحة تحمل اسم “أصدقاء الشرطة المصرية” بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للقضاء ومعاقبته حيث كتبت : ”تريقة وسخرية على إذاعة القرأن الكريم، لابد من اتخاذ إجراء ضد الشخص دا في أسرع وقت“.

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