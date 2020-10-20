الخارجية: مصر ترحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين السودان والولايات المتحدة

رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كما تُعرب مصر عن خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وتتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.

وتؤكد مصر ثقتها في أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.