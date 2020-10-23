فى افتتاح مركز شباب بسوهاج .. على جمعة يهزم وزير الرياضة بركلات الترجيح

افتتح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، ضمن برنامج التنمية الشاملة.





وشملت الافتتاحات مشروع المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمنطقة الهجارسة، ومدرسة ومركز شباب "عرب بخواج" بطهطا، ومشروع تطوير الوحدة الصحية بقرية "الشيخ زين الدين" وتفقدوا قافلة طبية بالوحدة الصحية كما جرى افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين. وافتتح الحضور مركز شباب قرية الشيخ زين الدين، وتغلب الشيخ على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بركلات الترجيح (3 - صفر) فى المنافسة التى جرت بينهما على أرض مركز شباب قرية "الشيخ زين الدين" بمدينة طهطا فى سوهاج. وافتتح الوفد مشروع محطة معالجة صرف صحى الهجارسة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بنظام المعالجة الثلاثية، كما تفقدوا مزرعة معالجة الهجارسة الملحقة بالمحطة.

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