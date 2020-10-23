أول تعليق رسمي للرئيس السيسي على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

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محمد سياف - ابو ظبي - السودان وإسرائيل نحو التطبيع، تم اليوم اتفاق مبدئي بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الإنتقالي، على تطبيع العلاقات بين كل من السودان ودولة الكيان الإسرائيلي، وتعد السودان هي ثالث دولة تعقد مثل هذا الإتفاق مع تل أبيب، وذلك بعد الإمارات والبحرين.

تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

ووفق مسؤولين كبار بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن مساعي دونالد ترامب في عقد اتفاقات سلام بين الدول العربية وإسرائيل، يأتي ضمن خطوات الرئيس الأمريكي للفوز بولاية ثانية كرئيس لأكبر دولة في العالم “أمريكا”.

وكان هذا الإتفاق بين السودان وإسرائيل مقابل رفع الأولى من قائمة أمريكا كدولة راعية للإرهاب، واتخذ ترامب فعلياً خطوات في هذا الإتجاه لرفع السودان من قوائم الإرهاب، كما قام ترامب بتوقع اتفاقية لعرضها على الكونجرس الأمريكي بينته على رفع السودان من قائمة الإرهاب والدول الراعية للإرهاب.

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وفي أول تعليق للرئيس السيسي على قرار السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أعرب السيسي عن ترحيبه بهذا الإتفاق، وثمن جميع الجهود الساعية والهادفة إلى تحقيق السلام والإستقرار الإقليمي في المنطقة.