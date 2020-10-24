انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي .. لشهر اكتوبر 2020م والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتسنى لجميع المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، الاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر 2020م، من خلال الإنترنت ودفع الفاتورة من المنزل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الإتصالات من سنوات، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي منها معرفة قيمة الفاتورة ودفعها إلكترونيًا، لتحقيق التباعد الإجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تفشي العدوى .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع المشتركون في خدمة التليفون الأرضي، القيام بالاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر ، وذلك في الفترة من منتصف الشهر الجاري، وحتى منتصف نوفمبر القادم، من العام الحالي، فضلًا عن سداد الفاتورة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية :

فتح صفحة الويب من موقع وزارة الإتصالات بالضغد على الرباط التالي ( إضغط هنا ) .

الضغط على خدمة التليفون الأرضي، واختيار قيمة الفاتورة .

إدخال رقم التليفون الأرضي واختيار المحافظة التابع لها .

تظهر قيمة الفاتورة والبيانات الخاصة باستهلاك المشترك .

وسائل أخرى للتعرف على فاتورة التليفون الأرضي

يوجد عدة وسائل أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي وتسديدها وذلك باستخدام الآتي :

خدمة فورى .

البطاقة الإتمانية .

خدمة مصارى .

خدمة خدماتى و bee .

الدفع في أقرب فرع لشركة الاتصالات المصرية .

موعد قطع الخط حال عدم سداد الفاتورة

أفاد موظف خدمة العملاء في الشركة المصرية للاتصالات، بأن فترة السماح للاستعلام عن قيمة الفاتورة والسداد دون أي مشاكل أو غرامات، هي شهر من إصدار الفاتورة التي صدرت يوم 15 أكتوبر وتنتهى في 14 نوفمبر 2020م، يتم بعدها تحويل الخط إلى استقبال فقط اعتبارًا من 15 نوفمبر، ثم يتم رفع الخط مؤقتًا اعتبارًا من 15 ديسمبر وفرض غرامة .

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