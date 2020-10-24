انتخابات مجلس النواب 2020 .. كبار السن يسطرون مشهدا ملحميا وطنيا فى حب مصر

وسطرت فئات المجتمع على اختلاف أنواعه، وعلى رأسهم كبار السن مشهدا ملحميا وطنيا فى حب بلدهم، خلال اليوم الأول للتصويت فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، ليؤكدوا فشل دعوات التخريب والهدم الإخوانية بمجرد إطلاقها، بفضل وعى الشعب المصرى، وقناعته بأن صوته من يملك فقط التغيير عبر الصندوق الانتخابى.

وشهدت جميع اللجان الانتخابية فى عدد من المحافظات اليوم السبت إقبالا ملحوظا من الناخبين كبار السن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، ضمن محافظات المرحلة الأولى فى 14 محافظة.

ففى لجان الاقتراع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توافد الناخبون من كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم، تزامنا مع الساعات الأولى لفتح اللجان أمام الناخبين.

وفى محافظات الصعيد، بنى سويف وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر، حرص كبار السن والسيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، كما حرص ذوو الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشى فيروس كورونا.

كما شهدت مجمعات المدارس ومقار الاقتراع بمحافظة الجيزة، إقبالا ملحوظا من الناخبين، خاصة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020.



وشهدت لجنة مدرسة الشهيد ساطع النعمانى ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إقبالا من قبل كبار السن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.



وفى كل اللجان أثبت المشهد العام اليوم أن كبار السن هم دائما أحد الأطراف الرئيسية والمؤثرة فى معادلة الانتخابات، فلم تمنعهم كهولتهم أو صعوبة تحركهم من المشاركة فى العرس الانتخابى، لتأكيد بصمتهم ودورهم المهم فى الحياة السياسية.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، فى 14 محافظة، هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأجريت المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، ومن المقرر إعلان النتيجة بحد أقصى أول نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى داخل نفس المحافظات بالداخل يومى 23 و24 نوفمبر وفقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويدلى نحو 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، لاختيار 568 عضوًا لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، بنظام الاقتراع العام السرى المباشر.

