بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يحتفل بمرور 100عام على بناء كنيسة أبو قير

يرأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، فى 30 أكتوبر 2020 الجارى، القداس الإلهى فى كنيسة القديسَيّن العادمى الفضة كيروس ويوانس، وذلك بمناسبة مرور 100عام على بناء الكنيسة التى تقع قرب البحر المتوسط فى منطقة أبو قير، التى تبعد حوالى 20 كم عن الإسكندرية.





بدأ بناء الكنيسة فى عام 1919، فى عهد البطريرك فوتيوس "1900 1926"، وافتتُحت فى عام 1936. كان يوجد بجانب الكنيسة المقر الصيفى لبطريرك الإسكندرية آنذاك، حتى عهد البطريرك نيقولا السادس 1968-1986، أما الآن فلم يبقَ غير مبنى الكنيسة الخشبى، وخلال الحرب العالمية الثانية زار الكنيسة العديد من الضباط اليونانيين الذين حاربوا فى معارك العلمين ضد المحور الإيطالى الألمانى. المنطقة المقام بها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبى" حتى القرن الخامس، وسُميت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذى تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذى كان طبيبًا فى الإسكندرية، بعد أن بنى فى هذه المنطقة القديس كيرللس الكبير "412 - 444" كنيسة ونقل إليها رفات القديسَيّن العادمى الفضة كيروس ويوانس اللذين استشهدا فى الإسكندرية على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.

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