أعلنت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، إضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 على إنشاء منظمة الأمم المتحدة وذلك باللون الأزرق السماوى "اللون الرسمى للأمم المتحدة".





وأشار مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محى الدين، فى تصريح اليوم إلى دور مصر المحورى والنشط كعضو مؤسس فى الأمم المتحدة. ويحتفل العالم يوم 24 أكتوبر بذكرى مرور 75 عاما على قيام الأمم المتحدة عام 1945، وبهذه المناسبة أقرَت الجمعية العامة للمُنظَمة فى احتفالية فى 21 سبتمبر الماضى فى اليوم السابق على إطلاق دورتها الحالية إعلانا أكد المبادئ والأهداف من وراء إنشائها والتحديَات المعاصرة التى تواجهها، معتبرا جائحة "كوفيدــ19" بمثابة "التحدى العالمى الأهم فى تاريخ الأمم المتحدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهرامات زرقاء بمناسبة الذكرى الـ 75 على إنشاء الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.