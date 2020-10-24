فى الذكرى 75.. إضاءة الأهرامات بـ الازرق احتفالا بالأمم المتحدة

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، تم مساء اليوم السبت إضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الازرق السماوي. صرح بذلك أشرف محيي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، مشيرا إلى دور مصر المحوري والنشط كعضو مؤسس في الأمم المتحدة. يذكر أن الأهرامات تستقبل العديد من الفعاليات الدولية ذات القيمة العالمية منها استضافة الملوك والرؤساء و قادة العالم. وتعد الأهرامات برمزها الشامخ اقوى الرسائل التى تبث للعالم عبر إضافتها وأبرزها توجيه رسائل تضامن للعالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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