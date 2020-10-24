القوى العاملة| 10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة

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محمد سياف - ابو ظبي - أغلقت وزارة القوى العاملة باب التسجيل والتحديث في منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منظمة، يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، والتي أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة باستمرار صرفها حتى نهاية العام الجاري 2020 للعمالة الغير منتظمة وخلال شهور “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”.

10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة

وبلغت أعداد المواطنين الذين حدثوا وسجلوا أسماءهم خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر، نحو ستة ملايين واثنين وعشرون ألف عامل متضرر من إجراءات كورونا الأخيرة، وكان التسجيل عبر موقعي مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.

إلا أنه ووفق مصادر من القوى العاملة لمصراوي فإن هناك 10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة، وجاءت هذه الفئات على النحو التالي:

1- المؤمن عليهم.

2- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

3- من يمتلك سيارتين.

4- من كان شريك في إحدى الشركات.

5- من يقوم أولاده بالدراسة في مدارس دولية.

6- من لم يقم بتحديث بياناته.

7- غير المصريين.

8- كل من كان لديهم سجل تجاري.

9- الغير مسجلين بوزارة القوى العاملة.

10- المقيمين خارج مصر.

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كما تشمل الفئات المستبعدة أيضاً من منحة العمالة الغير منتظمة، ما يلي:

1- أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية.

2- من يتقاضون معاشات.

3- المتوفين.

4- الأطفال.

5- من يحصلون على منح تأمينية.