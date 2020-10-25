انت الان تتابع تفاصيل خبر “انخفاض جديد” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 24 أكتوبر والإجمالي يسجل لـ106397 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 24 أكتوبر والخاص بآخر تطورات الفيروس في مصر، وذلك من خلال التقرير اليومي للوزارة والذي يصدر في هذا التوقيت من كل يوم، ولوحظ اليوم في تقرير الصحة انخفاض بمقدار 13 حالة إصابة مقارنةً بيوم أمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 24 أكتوبر

ووفق تقرير الصحة فقد جاءت أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين وفق ما يلي:

أولاً| الحالات التي تم شفاؤها الجمعة بلغت 100 حالة جديدة، بزيادة 11 حالة عن حالات الأمس.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية إلى اليوم سجلت 98813 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 167 حالة جديدة، بزيادة 20 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| قفزت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 106397 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فسجلت 11 حالات وفاه جديدة.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم سجلت 6187 حالة.

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كما تؤكد الصحة دائماً على مراقبتها للأوضاع بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.