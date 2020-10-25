فيديو .. حكايات وأسرار الصناعات اليدوية والتراثية فى مصر

كشف الإعلامى محمد غانم، أسرار الصناعات اليدوية والتراثية التى تتهافت عليها أسواق العالم، خلال لقائة بصناعها داخل معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم 500 عارض .





وقال يوسف عصام الدين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه متخصص فى منتجات عسل النحل الطبيعية واستطاع إنتاج عسل النحل المخلوط بالكركم الذى يساعد على زيادة المناعة. وأضاف عاطف أنور، فنان خشب الزيتون والكافور، أنه يستخدم بقايا الخشب القبيح ويحوله لمنتجات خشبية فائقة الجمال، لافتا إلى أنه ينافس به فى الأسواق المحلية والعربية. وأوضحت هالة عبد الحميد، مصممة الملابس السيناوية، أنها تخصصت فى الملابس والمنتجات القطنية على الطراز السيناوى والمنافسة بها فى الأسواق المحلية وتصديرها لأسواق أوروبا .

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