الارصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتؤكد على سقوط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الأرصاد بياناً بحالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، وذلك ليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في بعض المناطق والمحافظات وإن ظلت مستقرة في أماكن أخري، كذلك ما زالت حالة الطقس وفقاً لخرائط الطقس تتأثر بامتداد مرتفع جوي بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما ينجم عنه سقوط الأمطار في بعض الأماكن.

الأرصاد تؤكد على سقوط أمطار غزيرة ورعدية بهذه الأماكن اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ، تكون غزيرة ورعدية على مدينة بير العبد والقرى المجاورة لها، كما ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء في جنوب البلاد والمدن التي تطل على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

وحالة الطقس نهاراً معتدل على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مع هبوب رياح معتدلة، يكون مائل للحرارة جنوب سيناء وخليج السويس وجنوب الصعيد.

كذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى وبعض محافظات الوجه البحري وهي كفر الشيخ، ويمكن التعرف على باقي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 من خلال البيان التفصيلي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية التالي:-