أمل عبد الله: معايير فيسبوك ازدواجية.. بوستات بتحرض على العنف ومش بتتحذف

قالت أمل عبد الله، الملقبة بوزيرة السعادة، إن معايير الفيس بوك بها ازدواجية، مؤكدة أنه لا يوجد شخص مؤيد للدولة منذ 20 سبتمبر حتى الآن لم يتلق حظرا على موقع التواصل الاجتماعى.





وأوضحت عبد الله، ازدواجية معايير الفيس بوك، مش هتلاقى مؤيد للدولة من أول 20 سبتمر مخدش حظر على فيس بسبب أن الفيس عاوز يصدر وجهة نظر واحدة خلال استضافتها فى برنامج "النبض الأمريكى"، الذى يقدمه مايكل مورجان، عبر شاشة القاهرة والناس، "أما تلاقى فيديوهات صابر مشهور ومحمد على بيتقال فيها كميات سفالة لا توصف ورغم كده مبيتحذفش، ولو خدت الفيديو ده وحطيته على صفحتى اتحظر أنا يبقى ازدواجية". وتابعت: "بنلاقى بوستات ضد الدولة وبتحرض على العنف ومتتحذفش، إنما أما أنت تكتب كلمة خرفان تتحذف، حاجة غريبة بكل المقاييس، الفيس عاوز صوت واحد بس اللى يفضل طالع".

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