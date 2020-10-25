حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 26-10-2020

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ هناك الكثير من التطورات , تمتعك بالحكمة ومعرفتك وذكائك في اتخاذ القرارات الصحيحة يجعل الجميع يحب العمل معك

عاطفياً/ اجواء رومانسية وجميلة في هذا اليوم وحبيبك ينتظر عودتك حاول استغلال الفرص ومصارحته بحبك له

صحياً/ لا تجلس كثيرا امام شاشة الكمبيوتر لأكثر من 8 ساعات فذلك يؤدي الى امراض والالم الضهر على المدى الطويل

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ هناك اليوم بعض الامور التي تجعلك تعبر عن وجهة نظرك اثناء العمل , وتلفت نظر الجميع اليك

عاطفياً/ البرودة بينك وبين حبيبك تجعل العلاقة بينكم مملة وتتلاشي بشكل تدريجي

صحياً/ لا تنهك جسدك كثيرا في العمل وتهمل صحتك , يجب ان تهتم بالصحة بشكل اكبر من العمل

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ يجب عليك الوقوف على الشرفة والنظر الى مستقبلك بشكل جيد ولا تدعه يذهب بهذه السهولة فكر باشياء جديدة

عاطفياً/ الاجواء اليوم متوترة , حاول قدر الإمكان عدم الدخول في نقاشات حادة , تمتع بالهدوء

صحياً/ اذا اصبت ببعض الامراض بسبب الجو المتقلب فعليك الاهتمام اكثر بصحتك ونوعية ملابسك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ هذا اليوم ترتاح فيه بشكل كبير وتشعر بالحماس والرغبة في تقديم الافضل وتوحي اليك افكار جديدة لبعض

المشاريع

عاطفياً/ يجب عليك التحلي بالصبر والتفكير في كيفية جذب حبيبك اليك وجعله يتعلق بك بشكل جنوني

صحياً/ تتمتع بصحة مثالية وتزيدك شعور بالراحة وذلك ينعكس بشكل ايجابي على من يحيط بك

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ يوم جميل ولكن يجب عليك اخذ الحيطة والحظر , قد تتعرض في هذا اليوم لمواقف تجعلك تغير وجهة

نظرك في كثير من الأمور

عاطفياً/ حبيبك يريد اليوم ان يخبرك بشيء يجب عليك وضع ذلك في عين الإعتبار والاستماع له بكل اذن صاغية

صحياً/ اهتم كثير بمظهر جسدك لان مظهر جسدك دائما مصدر الثقة والواجهة الامامية لك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ لا تنغر كثيرا بالانجازات التي تقدمها والمهام التي تنجزها , الحياة لا تتوقف لذلك يجب عليك ترك التفاخر

والتفكير في مشروع عمل جديد يضاعف لك ارباحك

عاطفياً/ يجب عليك التحكم في عواطفك بشكل اكبر ولا جعل الشخص الذي امامك يتحكم بك ويستغل طيبة قلبك

صحياً/ اذا كنت تشعر بالضيق فعليك ممارسة الرياضة والقيام بالركض في محيط المنزل , ستشعر بتحسن بكل تأكيد

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ تفكر كثيرا في الخروج من العمل الوظيفي والالتزامات , تبدا في التفكير في غنشاء عمل خاص بك يدر عليك

اموالا بدل من راتب الوظيفة الثابت

عاطفياً/ ابتعد عن النقاشات الحادة بينك وبين شريك حياتك يجب عليكان تهدئ , أسلوب العصبية لن يوصلك الى حل جذري

صحياً/ اذا كنت تعاني من بعض الالم في المعدة ويزداد يوما بعد يوم فعليك مراجعة الطبيب في اسرع وقت ممكن

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ يوم جميل تقترب من النجاح في بعض الأعمال التي قمت بعملها في وقت سابق , المستقبل امامك ضاعف جهدك

عاطفياً/ تخوض اليوم بعض المغامرات المختلفة والغريبة نوعا ما ويمكن ان تكون علاقات وصداقات جديدة

صحياً/ يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل دوري ولا تترك جسدك هكذا تأكله الأيام

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26-10-2020

مهنيا/ يوم جميل تتكيف في عملك وتشعر بانك تريد تقديم المزيد , يوم مليء بالحماس والرغبة في العمل

عاطفياً/ تتناغم في هذا اليوم الزهرة مع كوكب المشتري فتشعر بالحنين الى شريك حياتك والرغبة في التكلم معه

صحياً/ ممكن ان تتعرض الى بعض المشاكل الصحية التي ستمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي لفترة من الزمن

حظك اليوم برج الثور الاثنين 26-10-2020

على الصعيد المهني/ لا تفكر بشكل منطقي ولا تجعل الخيال يتحكم في عقلك ويرسم لك مستقبل انت تعجز عن تحقيقه

فكر بشكل منطقي أكثر للوصول الى هدفك

على الصعيد العاطفي/ يجب ان تكون واضح في كلامك مع شريك حياتك ولا تكن غامض بعض الشيء او تحاول ان

توضح موضوع باللجوء الى الألغاز

على الصعيد الصحي/ قم بالذهاب مع الاصدقاء الى رحلة بحرية لتفريغ الطاقة والشعور بالراحة لتعود الحيوية اليك من جديد

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26-10-2020

على الصعيد المهني/ يجب عليك ترتيب اعمالك وغعادة النظر الى حساباتكوعدم النظر الى الوراء والاعتماد على

الحظ في اهم امورك

على الصعيد العاطفي/ كن جريء في مصارحة حبيبك وطرح المواضيع التي تحتاج الى اتخاذ قرار صارم

على الصعيد الصحي/ لا تنفعل بشكل سريع قم بضبط نفسك بشكل اكبر وتحكم في عقلك

حظك اليوم برج القوس الاثنين 26-10-2020

على الصعيد المهني/ قم بالاعتماد على نفسك في إنجاز الكثير منالاعمال لا تنتظر احدهم يجب عليك تحمل المسؤولية

لوحدك

على الصعيد العاطفي/ اذا كانت ضغوط العمل تؤثر على علاقتك معحبيبك فسوف يؤدي ذلك الى اختلاق مشاكل كبيرة

على الصعيد الصحي/ لا تضعف امام المؤكلات المفضلة والتي بالفعل ستنهي كل ما بنيته في الفترة السابقة