حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 26-10-2020

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ هناك الكثير من التطورات , تمتعك بالحكمة ومعرفتك وذكائك في اتخاذ القرارات الصحيحة يجعل الجميع يحب العمل معك
عاطفياً/ اجواء رومانسية وجميلة في هذا اليوم وحبيبك ينتظر عودتك حاول استغلال الفرص ومصارحته بحبك له
صحياً/ لا تجلس كثيرا امام شاشة الكمبيوتر لأكثر من 8 ساعات فذلك يؤدي الى امراض والالم الضهر على المدى الطويل
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ هناك اليوم بعض الامور التي تجعلك تعبر عن وجهة نظرك اثناء العمل , وتلفت نظر الجميع اليك
عاطفياً/ البرودة بينك وبين حبيبك تجعل العلاقة بينكم مملة وتتلاشي بشكل تدريجي
صحياً/ لا تنهك جسدك كثيرا في العمل وتهمل صحتك , يجب ان تهتم بالصحة بشكل اكبر من العمل
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ يجب عليك الوقوف على الشرفة والنظر الى مستقبلك بشكل جيد ولا تدعه يذهب بهذه السهولة فكر باشياء جديدة
عاطفياً/ الاجواء اليوم متوترة , حاول قدر الإمكان عدم الدخول في نقاشات حادة , تمتع بالهدوء
صحياً/ اذا اصبت ببعض الامراض بسبب الجو المتقلب فعليك الاهتمام اكثر بصحتك ونوعية ملابسك
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ هذا اليوم ترتاح فيه بشكل كبير وتشعر بالحماس والرغبة في تقديم الافضل وتوحي اليك افكار جديدة لبعض
المشاريع
عاطفياً/ يجب عليك التحلي بالصبر والتفكير في كيفية جذب حبيبك اليك وجعله يتعلق بك بشكل جنوني
صحياً/ تتمتع بصحة مثالية وتزيدك شعور بالراحة وذلك ينعكس بشكل ايجابي على من يحيط بك
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ يوم جميل ولكن يجب عليك اخذ الحيطة والحظر , قد تتعرض في هذا اليوم لمواقف تجعلك تغير وجهة
نظرك في كثير من الأمور
عاطفياً/ حبيبك يريد اليوم ان يخبرك بشيء يجب عليك وضع ذلك في عين الإعتبار والاستماع له بكل اذن صاغية
صحياً/ اهتم كثير بمظهر جسدك لان مظهر جسدك دائما مصدر الثقة والواجهة الامامية لك
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ لا تنغر كثيرا بالانجازات التي تقدمها والمهام التي تنجزها , الحياة لا تتوقف لذلك يجب عليك ترك التفاخر
والتفكير في مشروع عمل جديد يضاعف لك ارباحك
عاطفياً/ يجب عليك التحكم في عواطفك بشكل اكبر ولا جعل الشخص الذي امامك يتحكم بك ويستغل طيبة قلبك
صحياً/ اذا كنت تشعر بالضيق فعليك ممارسة الرياضة والقيام بالركض في محيط المنزل , ستشعر بتحسن بكل تأكيد
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ تفكر كثيرا في الخروج من العمل الوظيفي والالتزامات , تبدا في التفكير في غنشاء عمل خاص بك يدر عليك
اموالا بدل من راتب الوظيفة الثابت
عاطفياً/ ابتعد عن النقاشات الحادة بينك وبين شريك حياتك يجب عليكان تهدئ , أسلوب العصبية لن يوصلك الى حل جذري
صحياً/ اذا كنت تعاني من بعض الالم في المعدة ويزداد يوما بعد يوم فعليك مراجعة الطبيب في اسرع وقت ممكن
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ يوم جميل تقترب من النجاح في بعض الأعمال التي قمت بعملها في وقت سابق , المستقبل امامك ضاعف جهدك
عاطفياً/ تخوض اليوم بعض المغامرات المختلفة والغريبة نوعا ما ويمكن ان تكون علاقات وصداقات جديدة
صحياً/ يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل دوري ولا تترك جسدك هكذا تأكله الأيام
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26-10-2020
مهنيا/ يوم جميل تتكيف في عملك وتشعر بانك تريد تقديم المزيد , يوم مليء بالحماس والرغبة في العمل
عاطفياً/ تتناغم في هذا اليوم الزهرة مع كوكب المشتري فتشعر بالحنين الى شريك حياتك والرغبة في التكلم معه
صحياً/ ممكن ان تتعرض الى بعض المشاكل الصحية التي ستمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي لفترة من الزمن
حظك اليوم برج الثور الاثنين 26-10-2020
على الصعيد المهني/ لا تفكر بشكل منطقي ولا تجعل الخيال يتحكم في عقلك ويرسم لك مستقبل انت تعجز عن تحقيقه
فكر بشكل منطقي أكثر للوصول الى هدفك
على الصعيد العاطفي/ يجب ان تكون واضح في كلامك مع شريك حياتك ولا تكن غامض بعض الشيء او تحاول ان
توضح موضوع باللجوء الى الألغاز
على الصعيد الصحي/ قم بالذهاب مع الاصدقاء الى رحلة بحرية لتفريغ الطاقة والشعور بالراحة لتعود الحيوية اليك من جديد
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26-10-2020
على الصعيد المهني/ يجب عليك ترتيب اعمالك وغعادة النظر الى حساباتكوعدم النظر الى الوراء والاعتماد على
الحظ في اهم امورك
على الصعيد العاطفي/ كن جريء في مصارحة حبيبك وطرح المواضيع التي تحتاج الى اتخاذ قرار صارم
على الصعيد الصحي/ لا تنفعل بشكل سريع قم بضبط نفسك بشكل اكبر وتحكم في عقلك
حظك اليوم برج القوس الاثنين 26-10-2020
على الصعيد المهني/ قم بالاعتماد على نفسك في إنجاز الكثير منالاعمال لا تنتظر احدهم يجب عليك تحمل المسؤولية
لوحدك
على الصعيد العاطفي/ اذا كانت ضغوط العمل تؤثر على علاقتك معحبيبك فسوف يؤدي ذلك الى اختلاق مشاكل كبيرة
على الصعيد الصحي/ لا تضعف امام المؤكلات المفضلة والتي بالفعل ستنهي كل ما بنيته في الفترة السابقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 26-10-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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