- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “بلاش هجايس فيه ناس بتحرككم” خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شن العديد من النشطاء حول العالم حملة كبيرة من أجل مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لماكرون حول الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار إعادة نشر هذه الرسوم من قبيل حرية الرأي، وجاءت تصريحات ماكرون عقب قيام مدرس تاريخ بإحدى المدارس بنشر هذه الرسوم المسيئة لنبينا، مما جعل أحد الطلاب يقوم بالإعتداء عليه.
خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية
ورداً على إساءة ماكرون، انتشرت دعوات مقاطعة منتجات فرنسا كالنار في الهشيم، وقام المسلمون بالفعل بمقاطعتها، ما جعل فرنسا تتراجع اليوم، وتدعوا المسلمين على لسان خارجيتها بعدم مقاطعة منتجاتها.
واليوم هاجم الشيخ خالد الجندي دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، واصفاً إياها بأنها “هجايس”، وأشار إلى أن هناك من يحرك الناس ليكونوا ألعوبة في أيديهم وأيدي النظام التركي، والذي يسعى إلى إحداث الفتن وزعزعة المنطقة.
وخلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة “دي إم سي” قال الجندي أن أعداد الملمين مليار ونصف، ودعوات المقاطعة هذه عندنا نحن فقط، وعقب قائلاً ما نصه.
اقرأ أيضاً:
8 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب وفق قانون المعاشات الجديد
شاهد زفاف صبري نخنوخ بزي الملوك وفيديو وصور العروسين والشبكة ألماظ
“به سم قاتل وليس له مصل” مركز سموم الإسكندرية يحذر من تناول نوع أسماك يباع بالأسواق
“عايزين تقاطعوا إيه الجبنة ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق، فيه 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية الفرنسية في مصر 5 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ 2.8 مليار دولار، فبلاش هجايس وكلام مقاطعة، خليك راجل عاقل وأنت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو “بلاش هجايس فيه ناس بتحرككم” خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.