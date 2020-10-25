انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “بلاش هجايس فيه ناس بتحرككم” خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شن العديد من النشطاء حول العالم حملة كبيرة من أجل مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لماكرون حول الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار إعادة نشر هذه الرسوم من قبيل حرية الرأي، وجاءت تصريحات ماكرون عقب قيام مدرس تاريخ بإحدى المدارس بنشر هذه الرسوم المسيئة لنبينا، مما جعل أحد الطلاب يقوم بالإعتداء عليه.

خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية

ورداً على إساءة ماكرون، انتشرت دعوات مقاطعة منتجات فرنسا كالنار في الهشيم، وقام المسلمون بالفعل بمقاطعتها، ما جعل فرنسا تتراجع اليوم، وتدعوا المسلمين على لسان خارجيتها بعدم مقاطعة منتجاتها.

واليوم هاجم الشيخ خالد الجندي دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، واصفاً إياها بأنها “هجايس”، وأشار إلى أن هناك من يحرك الناس ليكونوا ألعوبة في أيديهم وأيدي النظام التركي، والذي يسعى إلى إحداث الفتن وزعزعة المنطقة.

وخلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة “دي إم سي” قال الجندي أن أعداد الملمين مليار ونصف، ودعوات المقاطعة هذه عندنا نحن فقط، وعقب قائلاً ما نصه.

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