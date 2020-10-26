موجز السوشيال ميديا| مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وهذه رسالة مصطفى قمر لـ سيد عبد الحفيظ

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

عاد هاشتاج#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية لصدارة موقع التدوينات القصير تويتر بعد طلب الحكومة الفرنسية دول العالم الإسلامي بعد السماح لشركات التجرئه لمقاطعة البضائع الفرنسية بعد هجوم ماكرون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ألف تحية للشعب الكويتي وحكومته شعب الغيره والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم

بعد مقاطعة المنتجات الفرنسية قام صاحب أفخم المطاعم السياحية في الكويت بوضع صورة الخنزير ماكرون في بلاط المطعم لكي يدوس عليها الجميع‎#إلا_رسول_الله" و "‏‎#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية ‎#ماكرون_خنزير_فرنسا

واصل هاشتاج#الا_رسول_الله تصدرة مع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إساءة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بسم الله الرحمن الرحيم:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} ‎#إلا_رسول_الله" و "‏‏طبتَ حيًا وميتًا يا حبيبي يا رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‎#الا_رسوال_الله ".

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره له مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

وكتب مصطفى قمر على الصورة قائلا "يامسهل شد حيلك ياكابتن سيد بس خدوا بالكوا الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالي وف كل الحالات باذن الله مصر حتحتفل كلها باللي ربنا حيكرمه الفريقين مصر"

استرجع الفنان محمود البزاوي ذكرى استشهاد نجل أخيه بالجيش المصري بسيناء.

وكتب محمود البزاوي عبر تويتر قائلا "‏النهارده ٢٥ اكتوبر ذكرى استشهاد ابن اخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري .. في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء اثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيله يا بطل .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي ".