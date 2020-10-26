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دائرة سيدى بشر.. تقدم القائمة الوطنية بـ41 ألف صوت.. ومجدي الوليلي يحصل فى الفردى على 21250 صوتاً

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أعلنت اللجنة العامة في محافظة الإسكندرية مركز سيدي بشر، نتائج انتخابات مجلس النواب

 

وقال المستشار رئيس اللجنة، إن الاقتراع تم فى لجنة 137 فرعية، مشيراً إلى أن أجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 496998 ، فيما كان أجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم 70776.

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اجمالى عدد الاصوات الباطلة 19000فى التصويت الفردى وصلت إلى صوتاً، فيما كان اجمالى الأصوات الصحيحة51767.

 

وأعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الحاصلين على الأصوات والتي جاءت كالتالي:

 

مجدي الوليلي 21250

 

أحمد المصري 16225

 

بسمة حافظ 4954

 

مصطفى أبو زهرة 8684

 

أحمد الجزار 3130

 

ناجح زاخر 2698

 

محمد الوجاني 6752

 

مصطفي كريم أحمد 2204

 

رامي أبو النصر 816 صوتاً

 

رضا حسن 1076

 

خالد صديق 1116

 

طاهر أبو زيد 2565 صوتاً

 

عصام صلاح الدين 3274

 

جمال منصور 1675

 

سمير البطيخي 6759

 

داليا غبريال 4645

 

محمد مديح 1060

 

أحمد رجائي 1531

 

كريم السيد 912 صوتاً

 

محمد جمال الدين 1415 صوتاً

 

بولا ليبب 4433

 

ممدوح عادل 511 صوتاً

 

محمد حامد 745 صوتاً

 

أكرم أبو زيد 2495

 

محمود الشامي 2102

 

وبالنسبة للقوائم  أكد رئيس اللجنة الانتخابية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 41732 صوتاً، بينما حصلت نداء مصر 11855 صوتاً.

 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

 

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

 

 

 

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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