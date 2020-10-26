دائرة سيدى بشر.. تقدم القائمة الوطنية بـ41 ألف صوت.. ومجدي الوليلي يحصل فى الفردى على 21250 صوتاً

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الإسكندرية مركز سيدي بشر، نتائج انتخابات مجلس النواب
وقال المستشار رئيس اللجنة، إن الاقتراع تم فى لجنة 137 فرعية، مشيراً إلى أن أجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 496998 ، فيما كان أجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم 70776.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اجمالى عدد الاصوات الباطلة 19000فى التصويت الفردى وصلت إلى صوتاً، فيما كان اجمالى الأصوات الصحيحة51767.
وأعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الحاصلين على الأصوات والتي جاءت كالتالي:
مجدي الوليلي 21250
أحمد المصري 16225
بسمة حافظ 4954
مصطفى أبو زهرة 8684
أحمد الجزار 3130
ناجح زاخر 2698
محمد الوجاني 6752
مصطفي كريم أحمد 2204
رامي أبو النصر 816 صوتاً
رضا حسن 1076
خالد صديق 1116
طاهر أبو زيد 2565 صوتاً
عصام صلاح الدين 3274
جمال منصور 1675
سمير البطيخي 6759
داليا غبريال 4645
محمد مديح 1060
أحمد رجائي 1531
كريم السيد 912 صوتاً
محمد جمال الدين 1415 صوتاً
بولا ليبب 4433
ممدوح عادل 511 صوتاً
محمد حامد 745 صوتاً
أكرم أبو زيد 2495
محمود الشامي 2102
وبالنسبة للقوائم أكد رئيس اللجنة الانتخابية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 41732 صوتاً، بينما حصلت نداء مصر 11855 صوتاً.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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