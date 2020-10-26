دائرة الجيزة والدقي: أبو العينين يكتسح وزكى عباس يلاحقه.. وأحمد مرتضى وعبد الرحيم على خارج المنافسة

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، وقال المستشار رئيس اللجنة، إن إجمالي جميع اللجان بلغ653554، وكان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 174621 ، وجاءت الأصوات الباطلة 19315، كما جاءت الصحيحة155306.
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
محمد أبو العينين 125758
منتصر رياض حجاج 29487
زكي عباس عبد الظاهر 83995
عبد الرحيم علي 19756
شريف بركات أحمد 1488
مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570
هدي عدلي الملاح 2405
محمود محمد محمود 3407
ميرفت إبراهيم غانم 2430
رجب أحمد 3988
أحمد سمير محمد 6837
أحمد مجدي 1215
ناصر فاروق عبد الحميد 1801
مصطفي محمد مرسي 900
أسامة عبد الله صالح 999
رحاب محمود عثمان 5425
أحمد مرتضي منصور 16613
كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 132779فيما حصلت قائمة نداء مصر22527 صوت.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل
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