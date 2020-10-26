فيديو.. شيماء السباعى: العنف ضد المرأة أكثر انتهاكات حقوق الإنسان عالميا

وقالت السباعى، إن المرأة تتعرض لعنف جسدى ونفسى وجنسى ومعنوى يؤدى إلى انتحارها فى بعض الأوقات، مضيفة: "العنف ممكن يكون ضرب أو اغتصاب أو سرقة أو تحرش أو قتل أو اغتصاب زوجى أو زواج القاصرات".

وأوضحت أن المرأة من المفترض أن تكون ملكة فى بيتها تتعامل مع ملك وهو الزوج، وأن قوة المرأة فى ضعفها وتكمن هذه القوة فى أنوثتها.

وعن أسباب ممارسة الرجال العنف ضد المرأة قالت: "تعاطى المخدرات أو شرب الكحل أو تدنى المستوى التعليمى والجهل الدينى وتراجع المستوى الثقافى".

وانتقدت بعض رجال الدين والذين قالوا إن مكان المرأة هو المنزل، كما ألقت الضوء على قضية مريم فتاة المعادى والتى تم سحلها وقتلها فى الشارع.