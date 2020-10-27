أسقف إيبارشية سيدنى يسلم القنصل المصرى درعا رمزيا تقديرا لدور القنصلية

شارك السفير ياسر عابد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى سيدنى، فى الحفل الذى أقامته إيبارشية سيدنى بمناسبة العيد الثامن عشر لتجليس الأنبا "دانييل" أسقف إيبراشية سيدنى وتوابعها.





جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة ورؤساء الجمعيات المصرية وبمشاركة كبيرة من رموز وأبناء الجالية المصرية فى سيدنى، فضلا عن العديد من أساقفة ورموز الكنائس الأخرى.

وسلم الأنبا "دانييل"، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، السفير المصرى درعاً رمزياً تقديراً للدور الذى تقوم به القنصلية العامة وحرصها على التعاون مع الإيبارشية بما يحقق صالح الجالية المصرية فى سيدنى.

وألقى الأنبا "دانييل" كلمة أشاد فيها بالدور المهم الذى تقوم به القيادة السياسية فى مصر، والتقدم الذى أحرزته الدولة خلال السنوات الماضية فى جميع المجالات، معرباً من جهة أخرى عن تقديره للدور الذى تقوم به القنصلية العامة وحرصها الدائم على التواصل المستمر مع الجالية لمتابعة أحوالها، وكذلك تسهيل الخدمات المقدمة إلى أبنائها.

كما أشاد السفير ياسر عابد، بالدور الذى تمثله الجاليات المصرية فى الخارج كجسر للتفاهم بين الثقافات المختلفة، مشيداً بروح الإخاء والتضامن السائدة فى أوساط الجالية المصرية والدور الهام الذى أصبحت تلعبه فى جميع مناحى الحياة فى سيدنى، وبحيث أصبحت الجالية المصرية فى أستراليا نموذجاً يحتذى به بين الجاليات العربية فى البلاد.

وفى نفس السياق، استعرض السفير عابد الدور المُقدر للأنبا "دانييل" والكنيسة القبطية فى التواصل مع الجالية المصرية ومساندة جهود التنمية فى مصر.