السيسى يهنئ رئيس تركمنستان وحاكم سانت فينسنت والجرينادينز بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس جوربانجولى برديمحمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس جوربانجولى برديمحمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى السيدة سوزان دوجان حاكم عام "سانت فينسنت والجرينادينز" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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