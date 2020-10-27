صور.. الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا الجمعة المقبل

وأعلنت الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبل، على النحو التالى:

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، بلغ 427 مسجدًا.