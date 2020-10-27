«بطل من ضهر بطل».. شاهد: نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بمدرسة أكاديمية النقل البحري

انتظم «حمزة» نجل الشهيد أحمد المنسي في أول يوم دراسي له بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ونشرت الصفحة الرسمية للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بيان على الصفحة الرسمية لها تعلن فيه دخول حمزة حيث اصطحب زوجة الشهيد ابنها إلى مدرسته.

واوضح البيان أن الأستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية قرر تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد البطل احمد منسي، وقال: يجب علينا تقديم الدعم والرعاية لاسر شهدائنا رداً للجميل وتقديرا لدورهم الوطنى، واسم الشهيد الاسطورة سيظل محفورا في قلوب ووجدان المصريين.