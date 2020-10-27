نقيب المحامين: النقابة لم ترتب لعقد مؤتمر سنوي في شرم الشيخ أو غيرها

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن النقابة لم ترتب لعقد مؤتمر سنوي لمحامي مصر في شرم الشيخ أو غيرها، مشيرا إلي أن ما أعلن عنه تحت عنوان «مؤتمر محامين مصر السنوي» لا يعبر عن الحقيقة.

وقال نقيب المحامين إن النقابة لم ترتب لعقد مؤتمر سنوي لمحامي مصر في شرم الشيخ أو غيرها، وما أعلن عنه تحت عنوان «مؤتمر محامين مصر السنوي» لا يعبر عن الحقيقة، فهو ترتيب خاص يسأل عنه من رتبوه خارج النقابة العامة، ودون رقابة، وأن تحصيل رسوم عن المحامين لا يتفق مع النظام النقابي.

وأكد النقيب على عدم قانونية هذا التصرف، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمحاسبة على الأموال التي تجمع من المحامين تحت عنوان رسوم الاشتراك لمؤتمر خاص وصف على خلاف الواقع والقانون، بأنه «مؤتمر محامين مصر السنوي».