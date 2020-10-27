مصادر: قرار موقف مهلة التصالح في مخالفات البناء يصدر خلال ساعات

كشفت مصادر مسئولة أن قرار موقف مهلة التصالح في مخالفات البناء سيصدر خلال ساعات، خاصة وأن المهلة التي كانت قد حددتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء تنتهى نهاية أكتوبر الجارى .
ولفتت المصادر في تصريحات أن الموقف النهائي سواء كان مد المهلة مرة أخرى تسهيلا وتيسيرا على المواطنين أو عدم مد المهلة ، سيتم إعلانه خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات وخطوات وطرق السداد للتصالح في مقدمة الأولويات.
وأكدت المصادر أن الحكومة تتابع على مدار الساعة المشكلات والاستفسارات التي تواجه المواطنين في حالة تقدمهم لطلبات التصالح للوقوف عليها والعمل على حل هذه المشكلات، موضحة أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبل استفسارات المواطنين حول التصالح وتجيب عليها وتعمل على حلها.
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