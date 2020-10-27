وزارة الطيران تفعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. وتعميمها داخل المطارات

قامت وزارة الطيران المدنى، بتفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة فى إطار قرار رئاسة مجلس الوزارء بتطبيقها على جميع الوزارات، ويأتي ذلك في إطار سعى الوزارة الى تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة بما يحقق رضا المواطنين طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الإستجابة للشكاوى والعمل على حلها .

واستقبلت وزارة الطيران المدني فريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من اجل تفعيل المنظومة داخل وزارة الطيران، بحضور السيد عبدالله امين عام وزارة الطيران واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين وأعضاء فريق عمل منظومة الطيران المدنى ومنظومة الشكاوى الحكومية.

وخلال اللقاء أشاد وفد منظومة الشكاوى الحكومية بتعاون وتفاعل وزارة الطيران المدني مع المنظومة و استجابتها الفورية لتقديم الدعم الكامل لآليات التواصل مع المواطنين من خلال منظومة الشكاوى ، مؤكدين أن الوزارة تنتهج فكرًا متميزًا في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية ذات مستوى متطور بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة .

هذا وسيتم استقبال الشكاوي من خلال: الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG.

وقد تم وضع اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الالكتروني الخاص بالشكاوى وعلى شاشات العرض بجميع مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى وجارى تعميمها بجميع مطارات الجمهورية .