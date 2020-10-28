طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

في لفتة إنسانية رائعة شكل عشرات الطلاب من المسلمين والمسيحيين بإحدى مدارس الإسكندرية، بأجسادهم عبارة "إلا رسول الله" داخل ملعب تعبيرًا عن التضامن على خلفية الهجمة المُسيئة بنشر رسوم كاريكاتورية في فرنسا.

وأوضحت الصور المُتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، الطلاب وهم متراصون في شكل منظم مكونين جملة "إلا رسول الله" .

ونالت اللفتة الإنسانية من الطلاب للتضامن ضد الحملة الغربية الشرسة على الإسلام ثناء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن ثنائهم على إدارة المدرسة وشكرهم لإدارتها .

وكان العالم الإسلامي قد انتفض ضد الحملة التي أثارها الغرب بنشر صور مسيئة للاسلام بعد حادث مثير ايضا وقع في إحدى المدن الفرنسية حيث قام مراهق شيشاني بذبح مدرس تاريخ فرنسى، لقيام المجنى عليه بعرض صور مسيئة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-

ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الحادث بعملية إرهابية، وألصقها بالدين الإسلامى، ورأى أن مدرس التاريخ الفرنسى، الذى عرض على طلابه فى الفصل صورا مسيئة قتل لأنه تعلم حرية الرأى والتعبير وحرية الإيمان.

في حين أصدرت محكمة أوروبية قرارها بأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من حرية التعبير في شيء.