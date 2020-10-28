فى مناقشة دكتوراه.. صبحى: مهتمون بالطلائع.. وحنان يوسف: ملاحظاته أكاديمية

الدكتور أشرف صبحى خلال فعاليات مناقشة رسالة دكتوراه فى الإعلام الرياضى:

* الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أولويات القيادة السياسية فى مصر

* الوزارة تهتم بتنشئة الطلائع والمراهقين

* دور الإعلام مهم لرفع درجة الوعى لدى الشباب

الدكتورة حنان يوسف مشرفة الرسالة:

*الرسالة قدمت رؤية جديدة لدور الاعلام الرياضى فى التوافق النفسى

*ملاحظات الوزير أكاديمية متميزة لتطويرها

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين المهارات الإبداعية، واكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، وتوفيرالخدمات الشبابية والرياضة فى المحافظات، فضلًا عن بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

جاء ذلك، خلال فعاليات مناقشة رسالة دكتوراه فى الإعلام الرياضى بكلية الدراسات العليا للطفولة، بجامعة عين شمس، للباحثة ريهام رسمى، صباح الثلاثاء، حول: "استخدامات المراهقين لكل من ألعاب البلاى ستيشن والألعاب الرياضية وعلاقتها بالتوافق النفسى لهم".

وأكد أهمية تحقيق التوافق النفسى لدى فئات الشباب وتحصينهم من خلال تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال وسيطرة الألعاب الإلكترونية على المراهقين.

ودعا الدكتور أشرف صبحى، إلى ضرورة التركيز على الترويح الرياضى وممارسة الألعاب الرياضية، لما تكسبه الألعاب الرياضية التقليدية من صقل المهارات الحركية وتنمىة اللياقة البدنية وتساعد المراهق فى تحقيق ذاته وتفريغ الطاقة الزائدة وتضعه على المسار الصحيح.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة:

ا.د. أشرف صبحى، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، وزير الشباب والرياضة، مناقشا ورئيسا.

ا.د. حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، مشرفا.

ا.د. إيناس حامد، أستاذ الصحافة بجامعة عين شمس، عميد معهد الجزيرة للإعلام، مناقشا.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة حنان يوسف، أستاذة الإعلام بجامعة عين شمس، عميدة كلية اللغة والإعلام بفرع القرية الذكية بالأكاديمية البحرية، المشرفة على الرسالة، عن تقديرها وسعادتها لمشاركة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى مناقشة رسالة دكتوراة جامعية مما يعطى مؤشرًا هامًا لدعم الحكومة للبحث العلمى والباحثين، خصوصا فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى جعلت من البحث العلمى طوق للنجاة فى كل المجالات، بالإضافة إلى ملاحظاته العلمية المتعمقة لمحاور الرسالة من منظور أكاديمى، باعتباره من أبرز أساتذة الإدارة الرياضية فى مصر وهى ملاحظات سوف تساعد فى تطوير نتائج الدراسة مستقبلا.

وصرحت الأستاذة الدكتورة حنان يوسف، أستاذة الإعلام، بأن البحث قدم تصورا جديدا لمفهوم دراسات الإعلام الرياضى مع سيطرة التكنولوجيا الحديثة فى ظل الحاجة لتحقيق ضوابط لممارسات الأداء الإعلامى الرياضى فى مختلف أنواع وسائل الإعلام.

وأكدت أن الباحثة توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المبحوثين الممارسين من فئة المراهقين من سن ١٥–١٨ للألعاب الرياضية التقليدية أكثر توافقا نفسيا (شخصيا، أسريا، اجتماعيا وانفعاليا) مقارنة بالمبحوثين الممارسين لألعاب البلاى ستيشن.

وأن ممارسة الألعاب الرياضية التقليدية تلعب دورا كبيرا فى تنمية شخصية المراهق. كما أن سهولة ممارسة ألعاب الفيديو التى لا تحتاج إلى المجهود البدنى للألعاب التقليدية، قد ساهمت بشكل كبير فى إقبال المراهقين عليها واعتبارها مصدرا للترفيه.

وأشارت إلى أن من أهم توصيات الرسالة الدعوة إلى الإهتمام بالإعلام الرياضى وضرورة تشجيع الشباب والمراهقين على ممارسة الرياضة المختلفة والتوعية بالإيجابيات والسلبيات لممارسة الرياضة عبر الإنترنت مع تقديم الحملات الإعلامية المكثفة لفتح الآفاق أمام الشباب لممارسة الرياضة بشكل منتظم وجعلها أسلوب حياة.

وكان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لفيف من كبار قيادات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من مصر والدول العربية.