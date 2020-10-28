"التوعية بالحوكمة والمراجعات الداخلية" ورشة عمل بـ وزارة الطيران

عقدت وزارة الطيران المدنى ورشة عمل بعنوان " التوعية بالحوكمة والمراجعات الداخلية " بمشاركة العاملين بالإدارة المركزية للجودة والبيئة ، والإدارة العامة للتفتيش المالى ، وعدد من العاملين بشركة سياف التابعة لوزارة الطيران المدنى.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية بتطبيق سياسة الحوكمة داخل الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة ، من أجل حماية الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة وبناء القدرات التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفهوم الإصلاح الإداري وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة الرقمية الحديثة والسياسات والخطط المستهدفة للوزارة.

حضر الورشة المستشار / هشام هلودة مستشار الوزير للحوكمة ، الدكتورة / أميرة السيد رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران ، الدكتور / عمرو نبيل باحث أول بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الأستاذ / عبد الله محمد عبد الله المدير التنفيذى لمعهد المراجعيين الداخليين IIA فرع مصر.

تناولت الورشة التعريف بفريق العمل بالإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، مفهوم الحوكمة من حيث ( نشأتها وتعريفها، مبادئها ومؤشراتها ، سياسات وتطبيقات ) وكذا المراجعة الداخلية ( إطار الممارسة المهنية الدولية الخاص بالمراجعة الداخلية ومبادىء أخلاقيات العمل)، وتضمنت ورشة العمل التركيز علي الجزء الأول من منهجية المراجعة الداخلية والتقييم المستمر للمخاطر وإعداد خطط المراجعة ) فضلًا عن الخطة السنوية.

وتعد وزارة الطيران المدنى من أولى الوزارات فى تطبيق سياسة المراجعة الداخلية والحوكمة وتفعيلها كإدارة مركزية فى الهيكل التنظيمى للوزارة ، كما تسعى الوزارة لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة لدى العاملين كخطوة إيجابية لسياسة الإصلاح الإدارى وتحقيق النزاهة والشفافية.