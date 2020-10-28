الأسبوع المقبل‬.. بدء الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس خلال العام الدراسى الحالى، اعتبارا من الأسبوع المقبل من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكدت القباج أنه سيتم تنظيم حملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، إضافة إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية. ‪ ‪وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنّه سيتم التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضا، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر، وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. ‪وأشار عثمان إلى أنّ الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان"16023" سيتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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