خلال استقباله وزير الرى .. أبو الغيط يشيد بدور جنوب السودان فى اتفاق جوبا

وأشار بيان رسمى لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط عبر فى بداية اللقاء عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات المتميزة التى تربطها بجنوب السودان، ونقل للوزير تحياته لرئيس جنوب السودان سلفا كير وتطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع حكومته فى كل ما يدعم من العلاقات العربية الجنوب سودانية، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما أثنى أبو الغيط، على الدور الهام الذى اضطلعت به جنوب السودان فى قيادتها لجهود الوساطة التى أفضت إلى التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة فى السودان.

وأضاف المصدر، أن وزير الرى، ثمن من ناحيته العلاقات التى تربط بين جنوب السودان، والجامعة العربية، وعبر عن تقديرهم الكبير للدعم الذى يتلقونه من الجامعة ودولها الأعضاء، فى سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.

وأكد الوزير، فى هذا الصدد على تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب العربى فى شتى المجالات ذات المنفعة المشتركة، وخاصة فى مجال المشروعات الزراعية، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، وزيادة التبادل التجارى بين العالم العربى وجنوب السودان.